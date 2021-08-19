Краснодарского губернатора сняли на видео в затопленной Анапе

«Ливни нанесли серьезный ущерб краю. Пострадали 33 населенных пункта в 6 муниципалитетах. Посетил наиболее пострадавшие территории Анапы и Темрюкского района. Там сегодня необходимо максимально быстро откачать воду из всех подтопленных домов и начать выплаты пострадавшим», – сообщил на своей странице в Instagram Кондратьев.