Попытка убийства учителя в кафе Бразилии попала на видео

В Бразилии учитель едва не стал жертвой убийства в кафе, но даже не заметил этого. Инцидент произошел в одном из городков штата Баия и попал в объектив камеры наблюдения. Запись появилась на странице издания O Dia в Twitter.

На кадрах видно, как к сидящему в компании девушки мужчине сзади подходит человек с оружием и трижды пытается спустить курок. После того как пистолет не выстреливает, злоумышленник убегает из кафе. При этом ни сам преподаватель местной школы, ни его спутница не обратили на произошедшее никакого внимания. О случившемся им рассказал другой посетитель заведения.