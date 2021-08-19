В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Попытка убийства учителя в кафе Бразилии попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Бразилии учитель едва не стал жертвой убийства в кафе, но даже не заметил этого. Инцидент произошел в одном из городков штата Баия и попал в объектив камеры наблюдения. Запись появилась на странице издания O Dia в Twitter.

На кадрах видно, как к сидящему в компании девушки мужчине сзади подходит человек с оружием и трижды пытается спустить курок. После того как пистолет не выстреливает, злоумышленник убегает из кафе. При этом ни сам преподаватель местной школы, ни его спутница не обратили на произошедшее никакого внимания. О случившемся им рассказал другой посетитель заведения.

По предварительным данным, нападавшим являлся один из учеников педагога, с которым у него был конфликт в 2018 году.

Происшествия,В мире,Криминал,Латинская Америка,Видео,Бразилия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители