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Россиянин забыл у подъезда чемодан с 15 млн рублей. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Опаздывающий в командировку житель Биробиджана забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», опубликовавший видео с находкой.

Чемодан с миллионным состоянием простоял у жилого дома несколько часов, пока о нем не заявили в полицию. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили в нем крупную сумму денег, планшет и личные вещи владельца. В итоге «клад» вернули его хозяину.

Как пояснил сам мужчина, он торопился в командировку и, отвлекшись на телефонный звонок, оставил предмет рядом с машиной. Затем он сел в автомобиль и уехал, забыв про чемодан.

Происшествия,Видео,Биробиджан,
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