Опаздывающий в командировку житель Биробиджана забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», опубликовавший видео с находкой.

Чемодан с миллионным состоянием простоял у жилого дома несколько часов, пока о нем не заявили в полицию. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили в нем крупную сумму денег, планшет и личные вещи владельца. В итоге «клад» вернули его хозяину.