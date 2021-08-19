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«Связали ремнями»: украинец скончался в польском вытрезвителе

Анна Безрукова
1 час назад

В городе Вроцлаве в Польше местные полицейские арестовали гражданина Украины за пьяный дебош. После того, как мужчина был доставлен в вытрезвитель, его связали ремнями и он впоследствии скончался. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.

«Связали ремнями»: украинец скончался в польском вытрезвителе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Задержанный начал сразу же агрессивно себя вести. Нарушитель укусил одного из полицейских за палец и ударил кулаком другого. На помощь стражам порядка прибыл еще один экипаж полиции. Нарушителя связали ремнями, но он быстро начал синеть и лишился сознания», — говорится в публикации Gazeta Wyborcza.

После произошедшего назначили проверку, которая должна выяснить, был ли украинец под воздействием наркотических средств.

Предварительно установлено, что в организме задержанного находилось 1,5 промилле алкоголя.

Следствие по этому делу ведет районная прокуратура Свидницы. Но ее представители отказались давать изданию комментарий по этому инциденту.

Ранее сообщалось, что в Варшаве украинец, грубо нарушивший правила дорожного движения и едва не сбивший пешеходов, пытался убежать от местных полицейских, отбиваясь от них огнетушителем.

В интернете выложили кадры произошедшего, по котором отчетливо видно, как украинец пытается уклониться от ответственности. Сначала его остановили двое полицейских, но у них не получилось задержать правонарушителя, и они вызвали на помощь коллег.

В результате, мужчину ловили восемь страж порядка. Согласно предварительным данным, нарушитель был пьян.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,Польша,Вроцлав,Украина,
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