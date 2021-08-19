В Библиотеке имени Ленина в Москве избили посетителя

В Российской государственной библиотеке имени Ленина в центре Москвы избили 19-летнего юношу, на него напал охранник, пострадавший госпитализирован, сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Между посетителями и охранником библиотеки возник конфликт. В ходе него 28-летний охранник избил 19-летнего молодого человека», – сказал собеседник ТАСС.

Потерпевшего положили в Первую городскую клиническую больницу имени Пирогова, ему диагностировали перелом лицевых костей, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины, раны глаза и века.

По факту происшествия проводится проверка.