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В Библиотеке имени Ленина в Москве избили посетителя

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад

В Российской государственной библиотеке имени Ленина в центре Москвы избили 19-летнего юношу, на него напал охранник, пострадавший госпитализирован, сообщил источник в правоохранительных органах.

В Библиотеке имени Ленина в Москве избили посетителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Между посетителями и охранником библиотеки возник конфликт. В ходе него 28-летний охранник избил 19-летнего молодого человека», – сказал собеседник ТАСС.

Потерпевшего положили в Первую городскую клиническую больницу имени Пирогова, ему диагностировали перелом лицевых костей, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины, раны глаза и века.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Петербурге драку устроили посетители Российской национальной библиотеки, которые не поделили столик. Мужчин разняли сотрудники Росгвардии. Один из участников конфликта отправился в травмпункт за медпомощью, второго доставили в отдел полиции.

Происшествия,Росгвардия,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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