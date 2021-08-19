34 населенных пункта Подмосковья остались без электричества

Электроснабжение из-за грозы отключено в 34 населенных пунктах Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"В результате грозы отключено электроснабжение в 34 населенных пунктах в семи городских округах Московской области", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, в 26 муниципальных образованиях ветром повалены 139 деревьев, при их падении в девяти городских округах повреждены 17 автомобилей. Погибших и пострадавших при падении деревьев нет.