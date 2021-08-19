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Электроснабжение отключено из-за грозы в 34 населенных пунктах Подмосковья

ТАССиещё 2
40 минут назад

Электроснабжение из-за грозы отключено в 34 населенных пунктах Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

34 населенных пункта Подмосковья остались без электричества
Фото: ТАССТАСС

"В результате грозы отключено электроснабжение в 34 населенных пунктах в семи городских округах Московской области", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, в 26 муниципальных образованиях ветром повалены 139 деревьев, при их падении в девяти городских округах повреждены 17 автомобилей. Погибших и пострадавших при падении деревьев нет.

Кроме того, в Подольске на территории завода "Зингер" из-за ветра на проезжую часть обрушился трехметровых кирпичный забор. В результате пострадал один человек, он госпитализирован.

Происшествия,Московская Область,
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