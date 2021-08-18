Найдены черные ящики разбившегося Ил-112В

Два бортовых самописца обнаружили на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

Фото: © Следственный комитет РФ/ТАСС © Следственный комитет РФ/ТАСС

"Найдены два черных ящика - параметрический и речевой самописцы. Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что расшифровка начнется в четверг в спецлаборатории.