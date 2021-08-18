МВД Казани начало проверку после религиозного конфликта мусульманок. Две девушки в хиджабах разулись и шли босиком во время прогулки по речному пляжу.

Это не понравилось другим женщинам, которые сидели на берегу. Они обвинили гулявших в открытии «срамных мест», пригрозили пожаловаться на них в главную мечеть города Кул-Шариф и начали оскорблять девушек на русском и татарском языках.