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МВД Казани начало проверку после религиозного конфликта мусульманок

Говорит Москва
1 час назад

МВД Казани начало проверку после религиозного конфликта мусульманок. Две девушки в хиджабах разулись и шли босиком во время прогулки по речному пляжу.

Это не понравилось другим женщинам, которые сидели на берегу. Они обвинили гулявших в открытии «срамных мест», пригрозили пожаловаться на них в главную мечеть города Кул-Шариф и начали оскорблять девушек на русском и татарском языках.

Как пишет «Газета.Ru», обе стороны конфликта снимали происходящее на видео. Полиция проверяет все обстоятельства инцидента.

Происшествия,Видео,МВД,Газета.Ru,
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