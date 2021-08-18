Смог от лесного пожара накрыл Екатеринбург. Видео

Смог от лесного пожара в Первоуральском округе накрыл Екатеринбург . Превышения допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе специалисты не выявили, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Смог был вызван лесным пожаром, который произошел во вторник, 17 августа, в двух километрах от санатория «Озеро Глухое». По информации спасателей, угрозы населенным пунктам нет. С вечера вторника в Екатеринбурге стоит запах гари, в некоторых районах плотный смог. Видео опубликовал Telegram-канал Ural Mash.