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Смог от лесного пожара накрыл Екатеринбург. Видео

Александр Кузьмин
2 часа назад

Смог от лесного пожара в Первоуральском округе накрыл Екатеринбург. Превышения допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе специалисты не выявили, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Смог был вызван лесным пожаром, который произошел во вторник, 17 августа, в двух километрах от санатория «Озеро Глухое». По информации спасателей, угрозы населенным пунктам нет. С вечера вторника в Екатеринбурге стоит запах гари, в некоторых районах плотный смог. Видео опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Происшествия,Пожары,Видео,Екатеринбург,
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