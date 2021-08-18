Немку до потери сознания избили за брызги шампанского

22-летняя жительница Берлина была жестоко избита в парке за то, что случайно брызнула каплями шампанского на прохожих. Об этом сообщает Bild.
Девушка решила отметить свой день рождения с компанией трех друзей в Трептовер-парке на юге Берлина. Когда она открыла шампанское, брызги случайно попали на проходящих мимо агрессивно настроенных молодых людей.
«Спустя несколько минут она лежала без сознания на земле, а ее друзья были просто избиты и шокированы произошедшим. Сейчас у моей дочери диагностировали черепно-мозговую травму. У других — травма головы, перелом носа, сдавленные скулы, порезы на лице», — сообщил отец девушки в своем аккаунте в Instagram.
Полиция Берлина начала расследование по делу о побоях.
Ранее сообщалось, что девушку из Индии повесили за то, что она надела джинсы.