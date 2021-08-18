Немку до потери сознания избили за брызги шампанского

«Спустя несколько минут она лежала без сознания на земле, а ее друзья были просто избиты и шокированы произошедшим. Сейчас у моей дочери диагностировали черепно-мозговую травму. У других — травма головы, перелом носа, сдавленные скулы, порезы на лице», — сообщил отец девушки в своем аккаунте в Instagram.