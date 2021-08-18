В Москве задержан 38-летний мужчина, который подозревается в совершении нападения на женщину у подъезда жилого дома на Изумрудной улице. Зафиксированные на камеру видеонаблюдения кадры инцидента, произошедшего 16 августа, публикует ГУ МВД России по городу Москве. Пострадавшей удалось отбиться от злоумышленника, после чего она обратилась с заявлением в полицию.