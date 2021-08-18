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Нападение серийного душителя на москвичку. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Москве задержан 38-летний мужчина, который подозревается в совершении нападения на женщину у подъезда жилого дома на Изумрудной улице. Зафиксированные на камеру видеонаблюдения кадры инцидента, произошедшего 16 августа, публикует ГУ МВД России по городу Москве. Пострадавшей удалось отбиться от злоумышленника, после чего она обратилась с заявлением в полицию.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого у станции метро "Бабушкинская". Им оказался 38-летний приезжий из ближнего зарубежья. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным эпизодам противоправной деятельности», – говорится в сообщении ведомства.

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