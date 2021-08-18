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Ингуши устроили стрельбу в центре Петербурга

Lenta.ru
1 час назад

В центре Санкт-Петербурга на Сенной площади произошел конфликт между двумя уроженцами Ингушетии. Об этом сообщает издание «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ссора между мужчинами закончилась стрельбой, в результате которой один из них был ранен. Пострадавшего доставили в НИИ Джанелидзе с острым переломом пальца кисти и огнестрельным ранением груди. Его в тяжелом состоянии поместили в хирургическое отделение.

Информации о судьбе второго участника конфликта в настоящий момент нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В начале августа в подмосковных Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в которой приняли участие 40 мигрантов. Инцидент произошел на улице Пограничной. Среди устроивших потасовку были пострадавшие.

Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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