Литва обвинила 12 белорусских пограничников в якобы незаконном пересечении государственной границы. Инцидент произошел в Шальчининкском районе, когда работники погранохраны сопровождали беженцев на территорию прибалтийской республики.

Как утверждает служба охраны литовской госграницы (СОГГ), опубликовавшая соответствующие кадры в Facebook, белорусские пограничники с щитами и в экипировке вытеснили нелегальных мигрантов в соседнюю страну.