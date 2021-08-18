Литва обвинила 12 белорусских пограничников в якобы незаконном пересечении государственной границы. Инцидент произошел в Шальчининкском районе, когда работники погранохраны сопровождали беженцев на территорию прибалтийской республики.
Как утверждает служба охраны литовской госграницы (СОГГ), опубликовавшая соответствующие кадры в Facebook, белорусские пограничники с щитами и в экипировке вытеснили нелегальных мигрантов в соседнюю страну.
В качестве ответного шага власти Литвы намерены усилить охрану своих рубежей, сообщает РИА Новости.