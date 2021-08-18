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Белорусские пограничники «затолкали» беженцев в Литву. Видео

Александр Кузьмин
29 минут назад

Литва обвинила 12 белорусских пограничников в якобы незаконном пересечении государственной границы. Инцидент произошел в Шальчининкском районе, когда работники погранохраны сопровождали беженцев на территорию прибалтийской республики.

Как утверждает служба охраны литовской госграницы (СОГГ), опубликовавшая соответствующие кадры в Facebook, белорусские пограничники с щитами и в экипировке вытеснили нелегальных мигрантов в соседнюю страну.

В качестве ответного шага власти Литвы намерены усилить охрану своих рубежей, сообщает РИА Новости.

Происшествия,Видео,РИА Новости,Литва,
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