Названа причина падения в штопор Ил-112В

Названа возможная причина падения в штопор новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. Это могло произойти из-за неполадок в системе флюгирования правого двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фото: СК РФ / РИА Новости СК РФ / РИА Новости

«После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло, и она свалилась в штопор», — сказал собеседник агентства.

Он указал на то, что сработавшая система флюгирования винтов смогла бы позволить самолету совершить посадку, потому что горящий двигатель отключился бы.

Авиакатастрофа произошла во вторник, 17 августа. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать возгорание в правом двигателе. Это можно было заметить на видеозаписи момента падения.