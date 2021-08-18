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Названа причина падения в штопор самолета Ил-112В

Мослентаиещё 6
1 час назад

Названа возможная причина падения в штопор новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. Это могло произойти из-за неполадок в системе флюгирования правого двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Названа причина падения в штопор Ил-112В
Фото:  СК РФ / РИА Новости СК РФ / РИА Новости

«После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло, и она свалилась в штопор», — сказал собеседник агентства.

Он указал на то, что сработавшая система флюгирования винтов смогла бы позволить самолету совершить посадку, потому что горящий двигатель отключился бы.

Авиакатастрофа произошла во вторник, 17 августа. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать возгорание в правом двигателе. Это можно было заметить на видеозаписи момента падения.

В результате крушения самолета погибли три члена экипажа: Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Происшествия,Николай Куимов,Дмитрий Комаров,ИТАР-ТАСС,Московская Область,
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