Сторонники движения «Талибан»* открыли огонь по афганцам в провинции Нангархар во время митинга в поддержку национального флага.

Конфликт произошел из-за того, что местные жители вышли на улицу с национальным черно-красно-зеленым флагом. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались кадры с места событий. В результате стрельбы есть жертвы и пострадавшие, уточняет канал.

Напомним, 15 августа после наступления талибов* на Кабул и взятие дворца президента мятежники заявили, что установили контроль на территории страны. Глава Афганистана Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.