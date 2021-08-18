Четвертого из пятерых сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре задержали. Следственный комитет обнародовал кадры допроса злоумышленника, видео появилось в распоряжении телеканала «360».

Александр Бутнару был задержан правоохранителями сегодня утром в одном из поселков Новгородской области. Сейчас беглеца этапируют в СИЗО Московской области.

Напомним, 6 августа из подмосковного ИВС в городе Истре сбежали пять человек, в том числе Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова. В настоящее время он находится в бегах.