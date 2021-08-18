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Талибы открыли огонь по мирным жителям Афганистана

Алиса Селезнёва
1 час назад

Члены запрещенного в России террористического движения «Талибан»* начали стрелять по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар. Об этом со ссылкой на источник среди местных жителей пишет РИА Новости.

По словам источника, в результате обстрела есть как убитые, так и раненые.

При этом ранее стало известно, что сегодня утром в городе Джелалабад были избиты журналисты местного телеканала Ariana News и агентства Pajhwok. Представители СМИ подверглись нападению со стороны талибов, когда попытались сделать репортаж о протестах в поддержку национального флага.

Движение «Талибан»* 15 августа объявило о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Ашраф Гани бежал из страны, многие государства начали эвакуировать своих дипломатов. Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в Афганистане, тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт Кабула, некоторые из них погибли.

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Талибы объявили всеобщую амнистию и пообещали, что иностранцы смогут беспрепятственно уехать или остаться после регистрации. Представители движения заявили, что женщины смогут работать, получать образование и выходить из дома без сопровождения мужчин при условии, что будут носить хиджаб. Также в «Талибане»* пообещали, что СМИ в Афганистане будут работать свободно.

*Движение признано террористическим и запрещено в России

Происшествия,Видео,Ашраф Ахмадзай,Талибан,РИА Новости,Россия,Афганистан,
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