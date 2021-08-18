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Появилось видео с места ДТП с главой отдела ГИБДД на Алтае

Александр Кузьмин
50 минут назад

Два человека погибли в результате ДТП с участием начальника отдела ГИБДД по Михайловскому району Алтайского края, еще трое пострадали. Снятые очевидцами кадры с места аварии опубликованы в Telegram-канале «Подъём».

В ночь на 18 августа на 181-м км трассы А-322 Банаул – Рубцовск иномарка «Хендай Крета» врезалась в стоящий у обочины грузовик. Как уточняет канал, за рулем автомобиля находился майор полиции, начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району Константин Шетов.

«По предварительным данным, водитель – мужчина 1978 года рождения двигаясь на автомобиле «Хендай Крета» со стороны села Поспелиха в направлении города Барнаула, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий на обочине автодороги автомобиль MAN с полуприцепом, под управлением водителя – мужчины 1984 года рождения», – говорится на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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