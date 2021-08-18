«По предварительным данным, водитель – мужчина 1978 года рождения двигаясь на автомобиле «Хендай Крета» со стороны села Поспелиха в направлении города Барнаула, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий на обочине автодороги автомобиль MAN с полуприцепом, под управлением водителя – мужчины 1984 года рождения», – говорится на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.