Останки 29 человек нашли в Курске

«14 августа от оперативного дежурного Северного ОП УМВД России по Курску поступило сообщение об обнаружении в ходе поисковых мероприятий группы активистов поискового отряда на территории Знаменской рощи костных останков не менее 29 человек, в том числе и детских», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.