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Останки 29 человек нашли в Курске

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

СК начал проверку по факту обнаружения не менее 29 человеческих останков в Курске, срок давности захоронения которых составляет более 40 лет, сообщает СК по региону.

Останки 29 человек нашли в Курске
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«14 августа от оперативного дежурного Северного ОП УМВД России по Курску поступило сообщение об обнаружении в ходе поисковых мероприятий группы активистов поискового отряда на территории Знаменской рощи костных останков не менее 29 человек, в том числе и детских», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данному факту проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, срок давности захоронения найденных человеческих останков составляет более 40 лет», – отмечает следствие.

Назначена медико-криминалистическая экспертиза, устанавливаются все обстоятельства, при которых человеческие останки попали на территорию Знаменской рощи.

Ранее свалку человеческих останков нашли в Иркутске.

Происшествия,МВД,РИА Новости,Россия,Курск,
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