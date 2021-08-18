Двух главарей и трех участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* задержали в Крыму. ФСБ обнародовала кадры оперативных мероприятий.
Подозреваемые «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», – сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Злоумышленники распространяли террористическую идеологию среди жителей полуострова во время собраний, а также вербовали в свои ряды крымских мусульман.
*Организация запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году.