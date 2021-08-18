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Опубликовано видео задержания двух главарей и трех участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

Александр Кузьмин
1 час назад

Двух главарей и трех участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* задержали в Крыму. ФСБ обнародовала кадры оперативных мероприятий.

Подозреваемые «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», – сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Злоумышленники распространяли террористическую идеологию среди жителей полуострова во время собраний, а также вербовали в свои ряды крымских мусульман.

*Организация запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году.

Происшествия,Криминал,Видео,Хизб-ут-Тахрир,ФСБ,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,Россия,
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