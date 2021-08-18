Подозреваемые «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», – сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Злоумышленники распространяли террористическую идеологию среди жителей полуострова во время собраний, а также вербовали в свои ряды крымских мусульман.