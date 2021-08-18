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Опубликовано видео наезда пьяного водителя на пешехода в Норильске

Александр Кузьмин
56 минут назад

Работник автосервиса в Норильске сбил россиянина на машине клиента. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший зафиксированные видеорегистратором кадры.

48-летний работник автомастерской без спроса взял чужой автомобиль и совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по «зебре», на Ленинском проспекте. После ДТП его виновник пытался скрыться, но был задержан стражами правопорядка. В его крови обнаружили 0,91 миллиграмма алкоголя. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Происшествия,Видео,Норильск,
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