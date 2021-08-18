48-летний работник автомастерской без спроса взял чужой автомобиль и совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по «зебре», на Ленинском проспекте. После ДТП его виновник пытался скрыться, но был задержан стражами правопорядка. В его крови обнаружили 0,91 миллиграмма алкоголя. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.