На Смоленской набережной в Москве произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover. Кадры с места аварии публикует Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Иномарка перевернулась в ста метрах от Белого дома, врезавшись в столб, после чего водитель транспортного средства покинул место происшествия до приезда спецслужб. Как уточняет канал, автомобиль может принадлежать бывшему генеральному директору хоккейного клуба «Спартак» Игорю Хохлачеву. По данным СМИ, сам Хохлачев сейчас находится в Сочи и не мог быть за рулем машины.