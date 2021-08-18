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Российский полицейский попался на продаже служебных машин

Lenta.ru
1 час назад

В Кабардино-Балкарии задержали полицейского, который продавал служебные автомобили под видом списанных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Российский полицейский попался на продаже служебных машин
Фото: Алексей Смагин / КоммерсантъАлексей Смагин / Коммерсантъ

В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Осенью 2020 года года сотрудник управлении МВД России по работе с личным составом стал продавать служебные автомобили, выдавая их за списанные, заработав на этом почти 700 тысяч рублей.

Отмечается, что во время семилетней работы в органах внутренних дел 31-летний полицейский неоднократно получал дисциплинарные взыскания.

Ранее сотрудники уголовного розыска задержали в Москве воров-домушников, грабивших квартиры в элитных жилых комплексах. Один из пойманной пятерки — действующий сотрудник полиции.

Происшествия,МВД,Кабардино-Балкарская Республика,
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