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Суд в Москве арестовал экс-главу центра инженерно-технического обеспечения ФСИН

ТАССиещё 3
1 час назад

Чертановский суд Москвы арестовал бывшего руководителя ФКУ "Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи" (ГЦИТОиС) ФСИН России Сергея Толстова по делу о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Экс-главу центра связи ФСИН арестовали по делу о мошенничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил Толстову меру пресечения в виде содержания под стражей. Он будет находиться в СИЗО до конца сентября. Толстов обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)", - сказали в суде. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Как пишет газета "Известия", Толстов проходит по делу о поставках биометрического оборудования на сумму 300 млн рублей, которую осуществило ООО "Стилсофт трейдинг". По данным источников издания, следствие усомнилось в качестве оборудования и прозрачности тендера. Уголовное дело было возбуждено 29 июня прошлого года по факту превышения полномочий сотрудниками ФСИН.

Происшествия,Сергей Толстов,ФСИН,газета "Известия",Москва,
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