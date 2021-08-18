Экс-главу центра связи ФСИН арестовали по делу о мошенничестве

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил Толстову меру пресечения в виде содержания под стражей. Он будет находиться в СИЗО до конца сентября. Толстов обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)", - сказали в суде. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.