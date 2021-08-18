Пенсионеры устроили давку из-за просроченных продуктов

В Санкт-Петербурге пенсионерки устроили давку из-за просроченных продуктов, которые выбросили в мусор работники магазина «Пятерочка». Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «Протестный Петербург».
«Снимай, мне нравится. < > Сынок, а может, ты так же жить будешь», — спросила у очевидца одна из копавшихся в тележке женщин. Затем положила выпавшую из сумки на асфальт колбасу обратно и отвернулась.
Как пишет издание argumenti.ru, так происходит каждый раз. Поджидающие возле магазина горожане роняют тележки на асфальт и начинают расхватывать продукты, рассказали сотрудники магазина.
Ранее сообщалось, что в России хотят отдавать бедным почти просроченные продукты. Как отметила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, российским магазинам следует перенять международную практику передачи продуктов с истекающим сроком годности малоимущим.