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Российские пенсионеры устроили давку из-за просроченных продуктов

Ura.Ru
57 минут назад

В Санкт-Петербурге пенсионерки устроили давку из-за просроченных продуктов, которые выбросили в мусор работники магазина «Пятерочка». Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «Протестный Петербург».

Пенсионеры устроили давку из-за просроченных продуктов
Фото: ТАССТАСС

«Снимай, мне нравится. < > Сынок, а может, ты так же жить будешь», — спросила у очевидца одна из копавшихся в тележке женщин. Затем положила выпавшую из сумки на асфальт колбасу обратно и отвернулась.

Как пишет издание argumenti.ru, так происходит каждый раз. Поджидающие возле магазина горожане роняют тележки на асфальт и начинают расхватывать продукты, рассказали сотрудники магазина.

Ранее сообщалось, что в России хотят отдавать бедным почти просроченные продукты. Как отметила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, российским магазинам следует перенять международную практику передачи продуктов с истекающим сроком годности малоимущим.

Происшествия,Светлана Чупшева,Агентство стратегических инициатив,газета "Аргументы недели",Санкт-Петербург,
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