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С вулкана на Камчатке сорвались туристы: к ним вылетели спасатели

Мир24иещё 1
15 минут назад

Спасатели вылетели на помощь туристам, сорвавшимся со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, передает РИА «Новости».

С вулкана на Камчатке сорвались туристы: к ним вылетели спасатели
Фото: «Мир 24» / Татьяна Рублева«Мир 24» / Татьяна Рублева

По предварительным данным, вечером 17 августа двое мужчин на высоте 4100-4200 метров оступились при спуске с ледника и упали со склона.

«Камчатские спасатели выдвинулись на помощь туристам, пострадавшим при восхождении на вулкан Ключевской. Как сообщил заявитель, зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на Ключевской вулкан», – рассказали в МЧС.

Отмечается, что вертолет Ми-8 МЧС России не мог вылететь к месту происшествия вечером, его направили с наступлением светового дня утром 18 августа. На место отправился также поисково-спасательный отряд из поселка Ключи Усть-Камчатского района.

После длительного молчания на Камчатке резко возросла активность вулкана Шивелуч на Камчатке. Ученые предупредили о возможности его извержения.

Происшествия,МЧС,
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