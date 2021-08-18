В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Названо число погибших и пострадавших во время давки в аэропорту Кабула

Lenta.ru
30 минут назад

Более 30 человек получили травмы или погибли во время давки и стрельбы в аэропорту Кабула в понедельник, 16 августа, рассказал афганский телеканал Tolo News со ссылкой на командира движения «Талибан» (организация запрещена в России) Мохибуллу Хекмата.

Названо число погибших во время давки в аэропорту Кабула
Фото:  Reuters Reuters

Как уточнил представитель талибов, афганцы не должны покидать дома, тогда у граждан не будет проблем. «Не надо висеть на иностранных самолетах, вчера в аэропорту погибли и были ранены от 30 до 40 человек», — назвал число жертв и пострадавших Хекмат.

В воскресенье, 15 августа, талибы захватили президентский дворец в Кабуле и заявили, что контролируют весь Афганистан. Глава государства Ашраф Гани покинул государство, чтобы «предотвратить бойню».

Стремясь сбежать из страны, многие люди ринулись в аэропорт, где началась давка. Самолеты и вертолеты эвакуировали дипломатов из разных стран. Афганцы начали штурмовать взлетно-посадочную полосу. В социальных сетях распространились кадры, как люди залезают на борт, готовый к вылету. На некоторых кадрах видно, как самолеты взлетают с людьми на шасси. Так, труп человека обнаружили в шасси американского военно-транспортного самолета С-17 после его вылета из аэропорта Кабула. Позже стало известно о десяти погибших в аэропорту.

Происшествия,В мире,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Кабул,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители