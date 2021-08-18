Названо число погибших во время давки в аэропорту Кабула

Более 30 человек получили травмы или погибли во время давки и стрельбы в аэропорту Кабула в понедельник, 16 августа, рассказал афганский телеканал Tolo News со ссылкой на командира движения «Талибан» (организация запрещена в России) Мохибуллу Хекмата.

Фото: Reuters Reuters

Как уточнил представитель талибов, афганцы не должны покидать дома, тогда у граждан не будет проблем. «Не надо висеть на иностранных самолетах, вчера в аэропорту погибли и были ранены от 30 до 40 человек», — назвал число жертв и пострадавших Хекмат.

В воскресенье, 15 августа, талибы захватили президентский дворец в Кабуле и заявили, что контролируют весь Афганистан. Глава государства Ашраф Гани покинул государство, чтобы «предотвратить бойню».