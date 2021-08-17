Суд обвиняемого в хищении 12 млн рублей кассира

"Постановлением Лефортовского районного суда в отношении Виктора Гадиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 октября 2021 года", - сказала собеседница агентства.