В Москве задержали серийного душителя

Полиция в Москве поймала предполагаемого серийного душителя, об этом сообщает Telegram-канал «112». Сразу несколько жителей Лосиноостровского района пожаловались на орудовавшего на местности «маньяка». Мужчина поджидал женщин у подъездов, заходил с ними в дом и душил их, используя пакет.

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Подозреваемого удалось задержать. Правоохранительные органы установили его причастность к одному эпизоду покушения на изнасилование. Мужчину проверяют на аналогичные преступления. При этом известно, что московский душитель использовал в качестве оружия не пакет, а веревку. По предварительным данным, на «охоту» он отправлялся в состоянии алкогольного опьянения.