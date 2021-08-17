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В Москве задержали серийного душителя

Мослента
55 минут назад

Полиция в Москве поймала предполагаемого серийного душителя, об этом сообщает Telegram-канал «112». Сразу несколько жителей Лосиноостровского района пожаловались на орудовавшего на местности «маньяка». Мужчина поджидал женщин у подъездов, заходил с ними в дом и душил их, используя пакет.

В Москве задержали серийного душителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подозреваемого удалось задержать. Правоохранительные органы установили его причастность к одному эпизоду покушения на изнасилование. Мужчину проверяют на аналогичные преступления. При этом известно, что московский душитель использовал в качестве оружия не пакет, а веревку. По предварительным данным, на «охоту» он отправлялся в состоянии алкогольного опьянения.

В июне полиция уже сообщала о задержании подозреваемого в нападении на женщин у парка «Лосиный остров». Его поймали после того, как 10 июня в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что стала жертвой нападения на Алтайской улице у парка. Неизвестный повалил ее на землю и пытался снять одежду.

Происшествия,МВД,Москва,
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