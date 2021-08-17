Опубликовано видео смертельного ДТП с участием родственника депутата Госдумы

Момент смертельного ДТП с участием родственника депутата Госдумы в Кабардино-Балкарии попал на видео. Кадры публикует региональное управление Следственного комитета (СК) в Instagram.

Ранее во вторник, 17 августа, стало известно, что в Баксанском районе на федеральной магистрали А-158 Прохладный — Эльбрус произошло смертельное ДТП. Племянник депутата Госдумы 27-летний Азрет, находившийся за рулем автомобиля Toyota Camry, хотел обогнать «Газель», но не справился с управлением и зацепил машину с левой стороны. В результате микроавтобус врезался в грейдер.