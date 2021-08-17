Свидетель по делу генералов МВД отсудил 2 млн рублей

В Москве суд удовлетворил иск уволенного из Следственного департамента (СД) МВД России начальника второго отдела по расследованию организованной преступной деятельности Андрея Мецгера. Его восстановят на службе, а также ему выплатят два миллиона рублей компенсации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Офицер проходил свидетелем по делу генералов МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова, которые были заместителями главы СД, и их подчиненного следователя полковника Александра Брянцева. Во время расследования Мецгера уволили со службы.

Суд установил, что в заключении служебной проверки не указан его проступок, подрывающий репутацию и авторитет органов внутренних дел. Мецгер настаивал, что не занимался делом девелопера Альберта Худояна, никаких незаконных решений не принимал. Он был в учебной командировке в Академии управления МВД, а затем в отпуске. В итоге суд признал его увольнение незаконным и обязал МВД выплатить истцу два миллиона рублей в качестве компенсации за время вынужденных прогулов.

Мецгер был непосредственным начальником Брянцева и подчинялся Краковскому, но ни тому, ни другому не удалось добиться победы в суде по аналогичным искам. Мосгорсуд отказал Брянцеву в восстановлении на работе.

18 июня сообщалось, что суд отклонил иск генерала Краковского, в котором он просил признать свое увольнение незаконным и требовал с МВД 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и более миллиона рублей за вынужденный прогул.

Краковскому, Бирюкову и Брянцеву вменяется содействие обвиняемому в мошенничестве Худояну в уклонении от ответственности за мошенничество. 20 мая Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула их уголовное дело на дополнительное расследование в Следственный комитет России. Защита обвиняемых поддержала такое решение, заявив, что дело возбуждено необоснованно и офицеры МВД невиновны.