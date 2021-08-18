Лесные пожары добрались до Франции

Во Франции на протяжении нескольких дней борются с пожаром, который вспыхнул в 18 километрах от прибрежного города Сен-Тропе. Огонь не удалось взять под контроль, сообщает Deutsche Welle.

Фото: Daniel Cole / AP Daniel Cole / AP

Возгорание произошло в понедельник, 16 августа, в заповеднике Plaine des Maures. За три дня огонь уничтожил более пяти тысяч гектаров территории и почти добрался до жилых районов. На борьбу со стихией отправили 1,2 тысячи пожарных, около семи тысяч жителей и туристов были эвакуированы. В результате пожара один человек погиб, десятки были госпитализированы с отравлением дымом.

Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра и высокой температуры. Пожарные не смогли взять огонь под контроль. На место пожара приехал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Борьба продолжается, и огонь еще не потушен. Следующие часы станут абсолютно решающими», — заявил глава государства.