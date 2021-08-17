Опубликовано видео тарана машины Росгвардии в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием служебной машины Росгвардии . Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает издание "Фонтанка" .

На видео видно, что сотрудники Росгвардии ехали прямо по набережной, когда им в бок врезался легковой автомобиль, следовавший по Куйбышева на мост. В результате «Ладу» развернуло на 90 градусов, а водитель БМВ не сразу смог остановиться.