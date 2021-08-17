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Сожжённой в Ленобласти женщиной оказалась бухгалтер из Москвы

News.ru
1 час назад

Правоохранительные органы установили личность сожжённой в Ленобласти женщины. Погибшей оказалась 33-летняя москвичка Лариса С., работающая в столице бухгалтером, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в полиции.

Сожжённой в Ленобласти женщиной оказалась бухгалтер
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

По данным издания, женщина приехала в Петербург, потому что здесь лечился её ребёнок. Кроме того, выяснилось, что в лес, где было обнаружено её тело, она самостоятельно добралась на такси. По словам водителя такси, женщина садилась в машину одна, в руках у неё была только сумка.

В настоящее время водитель такси находится в статусе задержанного.

Также вскрытие показало, что ребёнок, чьё тело было найдено вместе с обгоревшими останками женщины, был мёртв ещё до сожжения.

Как рассказали местные жители, накануне трагедии они заметили в лесу странный дым, однако даже не могли предположить, что происходило там на самом деле.

Тела заметили грибники ночью 15 августа в районе 63-го километра железной дороги Санкт-Петербург — Выборг. Они сообщили в полицию, что под обгоревшей сосной находятся обугленные человеческие останки. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, следователи и криминалисты.

Как сообщалось, рядом с телами погибших была найдена канистра, а на шее ребёнка обнаружен провод.

Происшествия,МВД,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,Москва,
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