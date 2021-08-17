Экипаж разбившегося в подмосковной Кубинке опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В вылетел с аэродрома Раменское в 10:35. Полную хронологию полета восстановило издание «Комсомольская правда».

В 11:09 самолет приземлился на аэродроме Кубинка, откуда в 11:14 после планового осмотра совершил взлет для экспериментального полета над ВПП «Патриот».

В 11:18 командир воздушного судна Николай Куимов сообщил диспетчеру о возгорании в правом двигателе, в 11:20 связь с бортом была потеряна.

Сообщение о крушении самолета поступило в дежурную часть Кубинского отдела полиции в 11:23. После этого на место происшествия отправились полицейские, они обнаружили обломки Ил-112В.

Как стало известно ранее, у разбившегося самолета уже несколько раз выявляли проблемы с двигателем. Первый полет состоялся в 2019 году, и он также сопровождался проблемами. Почти полтора года судно простояло на земле, затем его снова стали активно эксплуатировать и вновь обнаружили проблемы с двигателем.