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Раскрыты подробности крушения новейшего Ил-112В в Подмосковье

Мослента
44 минуты назад

Новейший образец военно-транспортного самолета Ил-112В прибыл в Подмосковье из Воронежа для участия в форуме «Армия-2021». Информация об этом появилась на сайте ОАК за несколько дней до крушения судна.

Раскрыты подробности крушения Ил-112В в Подмосковье
Фото: uacrussia.ruuacrussia.ru

Командиром воздушного судна был Герой России, летчик-испытатель 1-го класса Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. По предварительной информации, все они погибли. Подробности раскрыл Telegram-канал LIFE SHOT. Также уточняется, что перед падением экипаж успел сообщить о возгорании самолета.

ТАСС сообщил, что Ростех собирается расследовать аварию и создаст для этого комиссию.

Ранее стало известно, что образец судна Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. Позднее появилось видео, на котором видно, как горящее судно падает в районе лесополосы.

Происшествия,Николай Куимов,Дмитрий Комаров,Ростех,ИТАР-ТАСС,Московская Область,
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