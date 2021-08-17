Раскрыты подробности крушения Ил-112В в Подмосковье

Новейший образец военно-транспортного самолета Ил-112В прибыл в Подмосковье из Воронежа для участия в форуме «Армия-2021». Информация об этом появилась на сайте ОАК за несколько дней до крушения судна.
Командиром воздушного судна был Герой России, летчик-испытатель 1-го класса Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. По предварительной информации, все они погибли. Подробности раскрыл Telegram-канал LIFE SHOT. Также уточняется, что перед падением экипаж успел сообщить о возгорании самолета.
Ранее стало известно, что образец судна Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. Позднее появилось видео, на котором видно, как горящее судно падает в районе лесополосы.