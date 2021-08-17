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Появилось видео момента падения Ил-112В в Подмосковье

Александр Кузьмин
1 час назад

Образец опытного военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в Подмосковье. Кадры крушения воздушного судна в Кубинке сняли на камеру очевидцы. Соответствующие видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Судя по кадрам, в одном из двигателей Ил-112В перед падением произошло возгорание. По предварительной информации, находившиеся на борту самолета три члена экипажа погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, об этом сообщает РИА Новости. Причины катастрофы предстоит выяснить экспертам.

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