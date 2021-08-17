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Редкую рыбу-оборотня сняли на видео

Александр Кузьмин
23 минуты назад

Неуловимая глубоководная рыба-оборотень была замечена у побережья Калифорнии. Ярко-оранжевую самку китообразной рыбы запечатлели на видео с помощью дистанционно управляемого аппарата. Об этом сообщает Исследовательский институт аквариума Монтерей-Бей (MBAR) на своей странице в Twitter, опубликовавший кадры с обитателем морских глубин.

Ученые рассказали, что команда института обнаружила самку на глубине 2 013 метров у берегов залива Монтерей. Она относится к отряду мелких глубоководных лучеперых рыб, одна из особенностей которых состоит в способности принимать различные облики.

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