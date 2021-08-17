Неуловимая глубоководная рыба-оборотень была замечена у побережья Калифорнии. Ярко-оранжевую самку китообразной рыбы запечатлели на видео с помощью дистанционно управляемого аппарата. Об этом сообщает Исследовательский институт аквариума Монтерей-Бей (MBAR) на своей странице в Twitter, опубликовавший кадры с обитателем морских глубин.