Дело о краже имущества Чубайса на 70 млн вернули в прокуратуру

Хамовнический суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о краже из дома экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса имущества на 70 млн рублей. Основной фигурант дела — Илья Сучков, который был советником и партнёром Чубайса. Суд посчитал, что в обвинении недостаточно данных и это делает его «неконкретным, невнятным и лишает всех подсудимых возможности полноценно защищаться». Документы вернули для «устранения недостатков».

Фото: агентство «Москва»/Авилов Александр агентство «Москва»/Авилов Александр

Спор начался из-за особняка площадью 2657 кв. м, а также других строений в деревне Переделки Одинцовского района Подмосковья. Недвижимость и земельный участок почти в 1,6 га принадлежали бывшей компании Чубайса SFO Concept, которую возглавил Сучков. Фирма нужна была для того, чтобы организовать строительство дома для главы «Роснано» и его супруги Авдотьи Смирновой. Сам Сучков в течение 17 лет был советником и партнёром Чубайса.

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По словам Сучкова, строительство особняка было инвестиционным проектом SFO Concept, которая вложила в него $50 млн. В 2016 году кредиторы подали в суд на компанию из-за долгов. В 2017 году Чубайс заявил, что подаёт в суд на Сучкова и «группу работающих на него товарищей чеченской национальности» за вымогательство и клевету. По его словам, злоумышленники требовали от него «покупки дома по неадекватной цене», а после отказа «стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров с угрозой их публикации». В итоге суд арестовал управляющего компанией SFO Concept Илью Сучкова.

Как писал Forbes, Сучков предлагал кредиторам выкупить дом за $36,5 млн. Однако они оценили рыночную стоимость всей недвижимости в $12,55 млн, исходя из данных британской компании Knight Frank.

В 2017 году Чубайс подал заявление в полицию о хищении из жилого комплекса в Переделках. Изначально экс-глава «Роснано» оценивал ущерб в 1 млрд рублей, но постепенно сумма снизилась до 70 млн рублей. В 2020 году Одинцовский суд Подмосковья уже возвращал дело в прокуратуру из-за того, что «обвинительное заключение по делу не конкретизировано», а «похищенное имущество указано обезличено, его невозможно идентифицировать».

Теперь на доработку дело отправил Хамовнический суд Москвы, о чём сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката одного из потерпевших Вячеслава Макарова. По его данным, новое заключение суда почти не отличается от прошлогоднего — в нём также указывается на недостаточность данных о похищенном имуществе, что «делает обвинение неконкретным, невнятным и лишает всех подсудимых возможности полноценно защищаться».

Сейчас Сучков находится под домашним арестом. На жилой комплекс наложен судебный арест.