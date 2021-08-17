Захватившие Кабул сторонники террористического движения «Талибан» * развлекаются на аттракционе. Досуг радикальных мятежников в афганской столице запечатлели на камеру. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Ressentiment. На записи видно, как мужчины катаются на детской карусели, оседлав маленьких разноцветных лошадок.

Напомним, в минувшие выходные талибы* вторглись в Кабул, захватив президентский дворец, после чего они объявили об установлении контроля на всей территории страны.