В Челябинске при приеме на работу женщину облили кипятком. В первый свой трудовой день в крупном свинокомплексе сотруднице предложили принять душ в специальном шлюзе, из которого ее окатило горячей водой. Об этом сообщает 31tv.ru, опубликовавший снятое пострадавшей видео после инцидента.
«Я зашла, на меня начал брызгать этот кипяток. Выйти я оттуда не могу, я кричала, орала, ко мне никто не подошел. Никто не остановил подачу воды, вы издеваетесь?» – говорит женщина в слезах.
Извинений после случившегося она так и не получила. Более того, охранник заявил, что раз вода показалась слишком горячей, то такая работа ей не подходит.