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Облитая кипятком при приеме на работу женщина сняла видео после инцидента

Александр Кузьмин
29 минут назад

В Челябинске при приеме на работу женщину облили кипятком. В первый свой трудовой день в крупном свинокомплексе сотруднице предложили принять душ в специальном шлюзе, из которого ее окатило горячей водой. Об этом сообщает 31tv.ru, опубликовавший снятое пострадавшей видео после инцидента.

«Я зашла, на меня начал брызгать этот кипяток. Выйти я оттуда не могу, я кричала, орала, ко мне никто не подошел. Никто не остановил подачу воды, вы издеваетесь?» – говорит женщина в слезах.

Извинений после случившегося она так и не получила. Более того, охранник заявил, что раз вода показалась слишком горячей, то такая работа ей не подходит.

Происшествия,Видео,Челябинск,
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