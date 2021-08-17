В Челябинске при приеме на работу женщину облили кипятком. В первый свой трудовой день в крупном свинокомплексе сотруднице предложили принять душ в специальном шлюзе, из которого ее окатило горячей водой. Об этом сообщает 31tv.ru, опубликовавший снятое пострадавшей видео после инцидента.