ФСБ задержала главарей и участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

Главарей и участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* задержали в Крыму. Об этом в среду, 18 августа, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Фото: teplystan.mos.ru teplystan.mos.ru

Сотрудники ФСБ задержали двух главарей и трех активных участников группировки. В ведомстве уточнили, что задержанные вербовали крымских мусульман и распространяли на территории региона свою идеологию.

В частности, члены ячейки «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

По местам жительства задержанных специалисты нашли пропагандистские материалы террористической организации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В июле ФСБ задержала главаря татарстанского звена группировки «Хизб ут-Тахрир»*. Член организации «Хизб ут-Тахрир»*, которого задержали в Татарстане, вербовал мусульман в ряды террористов и распространял воинствующую исламскую идеологию.

В апреле в Новосибирской и Кемеровской областях сотрудники ФСБ разгромили ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. В пресс-службе отметили, что участники группировки вели деятельность антиконституционного характера, которая основана на принципах так называемого всемирного халифата.