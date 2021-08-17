Умер главный конструктор самолетов ИЛ-76 и ИЛ-78

Главный конструктор самолетов ИЛ-76 и ИЛ-78 Андрей Юрасов скончался в Москве на 60-м году жизни 16 августа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ил», причиной смерти стала неназванная тяжелая болезнь.

Фото: ilyushin.org ilyushin.org

Андрей Юрасов родился 26 октября в 1961 года в Москве. После окончания Московского авиационного института он поступил на работу в «Ил», где за 34 года прошел путь от техника до главного конструктора.

Инженер занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/ Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД и Ил-76ТД. С 2004 года Юрасов руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для Воздушно-космических сил РФ, а также гражданской авиации.