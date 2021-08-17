В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Умер главный конструктор самолетов ИЛ-76 и ИЛ-78

Елена Прошина
43 минуты назад

Главный конструктор самолетов ИЛ-76 и ИЛ-78 Андрей Юрасов скончался в Москве на 60-м году жизни 16 августа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ил», причиной смерти стала неназванная тяжелая болезнь.

Умер главный конструктор самолетов ИЛ-76 и ИЛ-78
Фото: ilyushin.orgilyushin.org

Андрей Юрасов родился 26 октября в 1961 года в Москве. После окончания Московского авиационного института он поступил на работу в «Ил», где за 34 года прошел путь от техника до главного конструктора.

Инженер занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/ Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД и Ил-76ТД. С 2004 года Юрасов руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для Воздушно-космических сил РФ, а также гражданской авиации.

ИЛ-76 является одним из наиболее популярных военно-транспортных и транспортных воздушных самолетов в мире. В общей сложности сейчас используется 203 единицы этой техники.

Происшествия,МАИ,ИТАР-ТАСС,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители