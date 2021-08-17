В Сети появились страшные кадры, снятые пассажирами американского транспортного самолета, вылетевшего из Кабула. На них запечатлен зацепившийся за фюзеляж человек. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, разместивший соответствующее видео. Сам канал при этом уточняет, что подлинность записи не подтверждена.

Вчера сообщалось о гибели нескольких человек, которые пытались улететь из аэропорта афганской столицы, зацепившись за шасси самолета.