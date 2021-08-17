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Зацепившегося за фюзеляж транспортника США афганца сняли на видео

Александр Кузьмин
57 минут назад

В Сети появились страшные кадры, снятые пассажирами американского транспортного самолета, вылетевшего из Кабула. На них запечатлен зацепившийся за фюзеляж человек. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, разместивший соответствующее видео. Сам канал при этом уточняет, что подлинность записи не подтверждена.

Вчера сообщалось о гибели нескольких человек, которые пытались улететь из аэропорта афганской столицы, зацепившись за шасси самолета.

Напомним, ситуация в Афганистане остается напряженной после того, как в боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны.

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