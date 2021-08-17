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Плавучую нарколабораторию в Москве показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Москве пресечена деятельность нарколаборатории, которая располагалась на борту плавательного судна. Видео оперативного мероприятия появилось в Telegram-канале «Новости Москвы».

Правоохранителям стало известно, что владелец прогулочного судна на Клязьминском водохранилище в Долгопрудном использует его в качестве помещения для производства запрещенных сильнодействующих психотропных препаратов. При обыске данная информация подтвердилась: оперативники обнаружили в трюме оборудование для изготовления наркотиков, а также сырье и склад.

Происшествия,Криминал,Видео,Москва,
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