Задушивший девушку на пробежке в Москве попал на видео

В ночь на 14 августа в Свиблово злоумышленник совершил нападение на москвичку, которая вышла на пробежку. Жертва оказала агрессору активное сопротивление, и тот ее задушил. После того, как мужчина был замечен одним из свидетелей, ему удалось скрыться с места преступления, переплыв на другой берег реки Яузы.