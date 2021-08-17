Задушивший девушку на пробежке в Москве попал на видео

Подозреваемый в убийстве девушки в Москве задержан. Мужчина попал в объективы камер наружного наблюдения. Кадры публикует Telegram-канал «Новости Москвы».
В ночь на 14 августа в Свиблово злоумышленник совершил нападение на москвичку, которая вышла на пробежку. Жертва оказала агрессору активное сопротивление, и тот ее задушил. После того, как мужчина был замечен одним из свидетелей, ему удалось скрыться с места преступления, переплыв на другой берег реки Яузы.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.