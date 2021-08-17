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Опубликовано видео тарана поездом трактора в Амурской области

Александр Кузьмин
26 минут назад

Поезд врезался в трактор в Амурской области. Снятое очевидцами видео появилось в Сети.

Железнодорожная авария произошла на станции в Сковородине в минувший понедельник. По предварительной информации, рабочие не успели убрать технику с путей, и ехавший в это время локомотив врезался в трактор. На кадрах слышно, как машинист подает длинный сигнал, после чего совершает наезд.

Происшествие обошлось без пострадавших. Точную причину предстоит установить экспертам. На движение поездов данный инцидент никак не повлиял.

Происшествия,Видео,Амурская Область,
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