Поезд врезался в трактор в Амурской области. Снятое очевидцами видео появилось в Сети.
Железнодорожная авария произошла на станции в Сковородине в минувший понедельник. По предварительной информации, рабочие не успели убрать технику с путей, и ехавший в это время локомотив врезался в трактор. На кадрах слышно, как машинист подает длинный сигнал, после чего совершает наезд.
Происшествие обошлось без пострадавших. Точную причину предстоит установить экспертам. На движение поездов данный инцидент никак не повлиял.