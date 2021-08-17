Железнодорожная авария произошла на станции в Сковородине в минувший понедельник. По предварительной информации, рабочие не успели убрать технику с путей, и ехавший в это время локомотив врезался в трактор. На кадрах слышно, как машинист подает длинный сигнал, после чего совершает наезд.