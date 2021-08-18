В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Тела всех погибших при падении вертолёта на Камчатке подняты на поверхность

RT на русскомиещё 23
16 минут назад

Тела всех восьми погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке подняты со дна Курильского озера. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

Подняты тела всех погибших при падении Ми-8 в озеро на Камчатке
Фото: Автор не известенАвтор не известен

«Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолёта на Курильском озере», — написал Солодов в Telegram.

Он отметил, что теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолёта.

По словам губернатора, «это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии».

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.

Вертолёт был найден на дне озера на глубине 110 м.

Происшествия,Новости регионов,Министерство обороны,МЧС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители