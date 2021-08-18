Подняты тела всех погибших при падении Ми-8 в озеро на Камчатке

Тела всех восьми погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке подняты со дна Курильского озера. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

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«Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолёта на Курильском озере», — написал Солодов в Telegram.

Он отметил, что теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолёта.

По словам губернатора, «это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии».

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.