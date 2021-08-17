Крушение Ми-8: водолазы подняли тело шестого погибшего

На Камчатке водолазы подняли на берег тело одного из погибших в крушении Ми-8. Об этом сообщили в МЧС региона.
«Водолазы МЧС России приступили к подъему ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере», – рассказали в ведомстве.
Таким образом, из воды поднято уже шесть тел. Всего при авиапроисшествии погибли восемь человек.
Накануне нашли бортовой самописец упавшего вертолета Ми-8. «Черный ящик» поднимут со дна с помощью специального оборудования, которое привезут к месту ЧП в ближайшие дни.
Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту упал в Курильское озеро, расположенное в южной части Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восьмерым удалось выжить.