Крушение Ми-8: водолазы подняли тело шестого погибшего

На Камчатке водолазы подняли на берег тело одного из погибших в крушении Ми-8. Об этом сообщили в МЧС региона.

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«Водолазы МЧС России приступили к подъему ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере», – рассказали в ведомстве.

Таким образом, из воды поднято уже шесть тел. Всего при авиапроисшествии погибли восемь человек.

Накануне нашли бортовой самописец упавшего вертолета Ми-8. «Черный ящик» поднимут со дна с помощью специального оборудования, которое привезут к месту ЧП в ближайшие дни.