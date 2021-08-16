В Екатеринбурге произошел взрыв на заводе

«Видимо, что-то серьезное на опытном заводе произошло, произошел мощный выброс, но хлопка я не слышал, хоть и нахожусь в здании в 300 метрах от завода. Не могу сказать наверняка, что там произошло, выхлоп или утечка. Но сильный туман идет со стороны опытного завода», — заявил изданию сотрудник кинологического центра, который находится рядом с заводом.