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В Екатеринбурге произошел взрыв на заводе

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Взрыв прогремел в промзоне на юге Екатеринбурга, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Екатеринбурге произошел взрыв на заводе
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«В промышленной зоне в поселке Рудный в одном из цехов раздался взрыв», — уточнил он, не приводя подробностей.

По данным регионального издания E1, около поселка Рудный произошел выброс химикатов с завода, который расположен около дачных садов.

«Видимо, что-то серьезное на опытном заводе произошло, произошел мощный выброс, но хлопка я не слышал, хоть и нахожусь в здании в 300 метрах от завода. Не могу сказать наверняка, что там произошло, выхлоп или утечка. Но сильный туман идет со стороны опытного завода», — заявил изданию сотрудник кинологического центра, который находится рядом с заводом.

По его словам, местность окружена плотным туманом, который «пахнет серой».

В региональном главке МЧС подтвердили, что от местных жителей поступил звонок.

В МЧС также сообщили, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в Рудном не превышена после утечки химического вещества. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

По информации из открытых источников, в Рудном находится металлургический Елизаветинский опытный завод.

Происшествия,МЧС,Интерфакс,
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